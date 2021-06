Nainggolan al Cagliari, ricomincia la telenovela: l’Inter dovrà pagare?

L’Inter, il Cagliari e Nainggolan, si ricomincia. Servirà una nuova telenovela per risolvere questo intreccio di mercato?

ANCORA DI RITORNO – Finita la stagione 2020-2021 l’Inter deve occuparsi nuovamente della questione Nainggolan. Che poi è sempre la stessa: il belga è un peso, sia a livello di ingaggio che di presenza in rosa. E il suo potenziale apporto tecnico si è visto nei primi sei mesi di questa stagione. Il tempo passa e purtroppo il rapporto tra Nainggolan e l’Inter è finito. Non è un caso che sostanzialmente per due anni sia andato in prestito al Cagliari. In prestito però. Secco. E infatti siamo ancora qui, con l’ex Roma in predicato di tornare a Milano, ma solo di passaggio.

PUNTO DI ARRIVO INEVITABILE – Il finale di questa situazione è chiaro. Scontato. Perché è lo stesso degli ultimi due anni. Nainggolan tornerà al Cagliari. Perché può andare solo lì. Ma anche in questo mercato la situazione diventerà una telenovela. Per i soliti motivi (che potete leggere riassunti QUI). I rossoblù lo vogliono e il belga vuole stare in Sardegna. L’Inter però non vorrebbe darlo gratis. Non per la terza volta. L’ex Roma però costa. Magari non tanto di cartellino, ma di ingaggio di sicuro. Ed è questo il nodo che causerà nuovamente una dilatazione dei tempi della trattativa.

QUESTIONE DI SOLDI – I 4,5 milioni di ingaggio di Nainggolan sono un problema. Il Cagliari non vuole accollarsi un simile ingaggio, anche pagando il cartellino poco o nulla. La palla quindi passa al giocatore. Lui è disposto a ridursi i bonifici senza fare storie? Ad oggi sembra di no. E quindi sarebbe l’Inter a dover pagare la differenza. Cosa che la società non sembra disposta a fare. Ma del resto non lo era nemmeno un anno fa, e infatti ha tenuto sei mesi il belga in rosa per poi darlo ancora gratis a gennaio al presidente Giulini. Questa volta si cerca il trasferimento definitivo. Il finale sarà diverso o i nerazzurri pagheranno ancora per dare via un proprio giocatore?