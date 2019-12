Nainggolan al Cagliari, dipende da lui: questione di stipendio – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” sottolinea che la permanenza di Nainggolan al Cagliari dipenderà in gran parte dal giocatore. Il suo ingaggio nerazzurro non è sostenibile per i rossoblù.

NODO INGAGGIO – Giulini ha parlato del futuro di Nainggolan, mettendo di fatto tutto in mano all’Inter. In realtà molto se non tutto dipenderà dallo stesso giocatore. Il problema, più che la valutazione del cartellino, è l’ingaggio del belga. Vale a dire i 4.5 milioni che gli spettano da contratto con l’Inter. Non è un caso sia a Cagliari solo in prestito secco. Per restare a Cagliari, il Ninja dovrebbe decurtarsi (e di molto) lo stipendio.