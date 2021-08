Nainggolan, addio all’Inter ma quale futuro? Cagliari favorito, ma non fatta

Nainggolan da questo pomeriggio non è più un giocatore dell’Inter (vedi articolo). Adesso c’è da capire se, come sembra, sarà avversario dei nerazzurri col Cagliari o se ci sarà qualche altra pista (non certo favorita).

LE OPZIONI – Da oggi Radja Nainggolan non ha più a che vedere con l’Inter. Il centrocampista belga, poco dopo le 14.30, si è presentato in sede e sono bastati pochi minuti per firmare la risoluzione (con buonuscita). Dai nerazzurri ha ottenuto il 50% dell’ingaggio, circa due milioni di euro netti, del suo ultimo anno di contratto, ora cercherà da solo un’altra sistemazione. Ovvio che la favorita sia il Cagliari: secondo quanto appurato da Inter-News.it, però, non è ancora fatta coi sardi. Il suo agente, Alessandro Beltrami, è a Milano e ha avuto ulteriori contatti dopo aver lasciato il giocatore. Resta però l’opzione principale, anche perché la risoluzione di Nainggolan può favorire la questione Nahitan Nandez, come detto più volte nelle ultime settimane. Si è parlato del Besiktas, ipotesi che però non trova conferme anche perché l’unica scelta di Nainggolan fin qui è sempre stata la Sardegna (dove era pure in questi giorni, dato che l’ultimo allenamento ad Appiano Gentile è stato martedì scorso). Il futuro di Nainggolan sarà altrove, ma l’intreccio con l’Inter rimane valido in attesa di capire cosa succederà proprio con Nandez.