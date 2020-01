Nagatomo pronto a sfidare lâ€™Inter: vicino il ritorno in Serie A

Nagatomo pronto a sfidare l’Inter: vicino il ritorno in Serie A

Condividi questo articolo

Yuto Nagatomo pronto a lasciare il Galatasaray e a tornare in Serie A. Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Fanatik, l’ex terzino dell’Inter non sarà più un giocatore dei giallorossi, dopo due stagioni a Istanbul.

RITORNO IN ITALIA – Yuto Nagatomo tornerà in Italia, dopo due stagioni al Galatasaray. Il terzino giapponese è pronto a rimettere piede in Italia, dove ha già giocato per 8 anni con le maglie di Cesena e Inter. Con la maglia nerazzurra ha disputato 210 presenze mettendo a segno 11 reti tra 2011 e il 2018. Sembra tuttavia essersi già conclusa la sua esperienza in Turchia, dov’era approdato a gennaio 2018. Dopo la Coppa Italia con l’Inter nel 2011, quattro titoli per il giapponese con la maglia del Galatasaray: 2 campionati, 1 Coppa e 1 Supercoppa di Turchia. All’alba dei 34 anni, Nagatomo sembra tuttavia volenteroso di tornare a calcare i campi da calcio italiani. Secondo quanto riportato da Fanatik, testata turca, il Bologna sembra molto vicino all’acquisto del terzino: sulla fasce andrebbe a comporsi una coppia giapponese col connazionale Takehiro Tomiyasu. L’unico nodo sembra essere l’ingaggio: l’ex numero 55 percepisce 2 milioni a stagione, una cifra superiore a quanto sono disposti ad erogare i felsinei. La speranza del Bologna è che la volontà del giocatore possa incentivarlo a ridursi lo stipendio, pur di riabbracciare l’Italia.