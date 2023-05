Nacho, l’età non un dettaglio da trascurare per l’Inter: valutazione in corso – CdS

Nacho nelle ultime ore è stato accostato con insistenza all’Inter. In realtà, come ribadisce il Corriere dello Sport questa mattina, sono i rappresentati del giocatore che lo stanno proponendo con insistenza. Ecco la situazione del dettaglio.

IN DIFESA – Nacho è una pista che per l’Inter non va assolutamente esclusa, ma ci sono alcuni dettagli da tenere in considerazione. Il suo contratto con il Real Madrid si concluderà a fine stagione e non ci sono margini per allungarlo. Ha compiuto da poco 33 anni e, l’età, è chiaramente un dettaglio da non sottovalutare. Per oltre un decennio, però, è stato un rincalzo utilissimo e duttile. Ha tanta esperienza e si tratta di un’occasione. In quanto tale, merita un ragionamento, che non potrà essere ultimato in tempi rapidi. Nell’ottica di completare il reparto arretrato con un innesto low-cost è da tenere in considerazione in Viale della Liberazione.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno