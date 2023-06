Nacho all’Inter, ma non da solo! Spese a casa Real Madrid − SM

L’Inter guarda in casa Real Madrid per rafforzare la sua rosa. Nacho nel mirino come investimento a parametro zero, così come un altro

CASA SPAGNA − Al momento la testa dell’Inter è concentrata solamente sulla finale di Champions League contro il Manchester City. Ma dopo Istanbul, ci si fionderà sul capitolo rinnovi e mercato per programmare la nuova stagione. Nel primo caso, tengono banco due situazioni in particolare (vedi articolo); nel secondo, riferisce Marco Barzaghi a Sport Mediaset XXL, si guarda invece in casa Real Madrid. Al club piacciono Nacho e Dani Ceballos. Entrambi vanno in scadenza il prossimo 30 giugno. Possibili affari a zero.