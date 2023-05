Nacho-Inter, Romano conferma: «Difensore contattato! Situazione»

L’Inter ha messo gli occhi su Nacho, come possibile affare a zero per l’estate. Il difensore non ha ancora prolungato il suo contratto col Real Madrid in scadenza a giugno

CONTATTI − L’Inter ha messo gli occhi su Nacho Fernandez (vedi focus). Lo conferma anche l’esperto di mercato Fabrizio Romano. I suoi aggiornamenti su Twitter: «Il futuro di Nacho rimane aperto poiché l’accordo è in scadenza con il Real Madrid e non c’è ancora luce verde per il prolungamento. Il difensore spagnolo è stato contattato dall’Inter per capire le condizioni del potenziale affare a parametro zero; Nulla di concordato o avanzato ancora».