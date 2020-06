Musso, l’Udinese spara alto: Radu sale nelle gerarchie Inter – TMW

Juan Musso è uno degli obiettivi dell’Inter per rinforzare la porta nerazzurra. Occhio però anche a Radu. Ecco le ultime secondo quanto riportato da “Tutto Mercato Web”

RICHIESTA – “Le richieste dell’Udinese per Juan Musso sembrano troppo alte. 35 milioni di euro spaventano chi vorrebbe acquistare l’argentino, soprattutto in un periodo come questo con il Coronavirus che ha squassato l’economia di molti club di Serie A. Così anche l’Inter – molto interessata – potrebbe aspettare un anno prima di investire su di lui”.

OCCASIONE – “Nel calderone delle possibilità se ne sta facendo avanti una più concreta: affiancare ad Handanovic proprio il rumeno Radu che, dopo sei mesi al Genoa, è finito a fare il secondo di Colombi al Parma, nel momento in cui Sepe si è fatto male”.