Musso: “Interesse Inter fa piacere, non so nulla. Se arriverÃ  qualcosa…”

Musso: “Interesse Inter fa piacere, non so nulla. Se arriverà qualcosa…”

Condividi questo articolo

Juan Musso, portiere dell’Udinese, è da tempo in orbita Inter. L’argentino ha detto la sua sull’interesse dei nerazzurrri ai microfoni del portare argentino Racing Maniacos. Ecco le sue parole

PIACERE – Juan Musso, portiere dell’Udinese, ha parlato delle voci di un interesse dei nerazzurri: «Ho letto diverse cose sull’interesse dell’Inter, ma non so nulla. Sono calmo perché non si sa ancora quando riprenderà il torneo. L’interesse dei nerazzurri fa piacere ma per ora non so nulla. Se arriverà qualcosa di interessante sia per me che per il club, capiremo cosa fare».

Fonte: Racing Maniacos.