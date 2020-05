Musso-Inter? L’Udinese pensa al sostituto: 3 nomi, un nerazzurro – GdS

Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, l’Udinese avrebbe già mosso i primi passi per sostituire Juan Musso, in caso di partenza nelle prossime stagioni. C’è l’Inter sul portiere argentino, che potrebbe offrire un suo elemento per agevolare la trattativa

STAFFETTA TRA I PALI – Samir Handanovic ha fatto la storia dell’Udinese e oggi c’è Juan Musso pronto a seguirne le orme anche in nerazzurro. L’Inter, ma anche il Milan lo segue da tempo, ma l’ex Racing, che è arrivato in Friuli nell’estate del 2018, dovrebbe rimanere in bianconero fino al 2021. In ogni caso Gino Pozzo e il responsabile dell’area tecnica Pierpaolo Marino, per non farsi trovare impreparati stanno sondando il mercato su più fronti.

OPZIONI – La pista estera porta a un altro argentino, Agustin Rossi, di proprietà del Boca Juniors e che nella stagione in corso ha indossato la maglia del Lanus. Classe 1995, ha un anno in meno rispetto a Musso. Nell’orbita bianconera ci sono anche Ionut Radu, che però l’Inter al momento sembra orientata a tenere come secondo di Handanovic, e il cagliaritano Alessio Cragno che il presidente Tommaso Giulini certo non regalerà.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Massimo Meroi