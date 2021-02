Musso: Â«Inter e Roma? Le voci mi motivano. Voglio lottare per i trofeiÂ»

Musso: «Inter e Roma? Le voci mi motivano. Voglio lottare per i trofei»

Condividi questo articolo

Juan Musso Udinese

Nel corso di una lunga intervista, al periodico argentino Olé, il portiere dell’Udinese Juan Musso ha fatto il punto sul suo futuro, sulle possibili destinazioni (Roma in pole) e sugli obiettivi da qui a pochi anni

CRESCITA – Juan Musso è tornato al centro delle voci di mercato, nonostante la finestra invernale sia in archivio già da qualche settimana. Il portiere dell’Udinese ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Olé, commentando anche i rumors sulle grandi squadre. «Questo è il momento più bello della mia carriera – dice Musso – ma ho alzato l’asticella. Sto arrivando al mio quarto anno in un campionato di Prima Divisione, contando quello in Argentina. Mi sento rafforzato, ogni giorno imparo a conoscere meglio il campionato italiano, uno dei più importanti. E come persona sono molto più maturo. In Italia mi sento ben visto e apprezzato. Non leggo tanto, ma molti hanno notato la regolarità che ho raggiunto e costruito in questi anni».

CONTESO – Musso era stato accostato a Inter e Roma nelle ultime sessioni di calciomercato, e secondo “Sportitalia” il club giallorosso avrebbe staccato la concorrenza proprio in questi giorni. Ma il portiere argentino frena: «Inter? L’interesse (a suo tempo) mi ha motivato molto perché significava che stavo facendo qualcosa di buono. Sapevo che il portiere dell’Inter aveva ancora due anni di contratto, e forse quell’investimento si poteva fare in un altro momento. Ho sentito anche della Roma. Ma tutto questo mi ha influenzato solo in modo positivo. Quel salto arriverà quando sarà necessario. Sono sicuro: è quello che voglio. Voglio giocare in una squadra che è abituata a stare in Champions League, che ha motivazioni per lottare per il titolo. Questo è ciò a cui aspiro. Se deve accadere, arriverà al momento giusto. Senza quest’obiettivo sarebbe molto difficile per me andare avanti. Ho bisogno di quel tipo di obiettivi».

Fonte: Ole.com.ar – Nicolás Montalá