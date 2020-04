Musso, l’Inter si muove: ha convinto, c’è una carta da usare con l’Udinese

Musso dell’Udinese, finché la Serie A ha giocato, è stato fra i migliori portieri del campionato. L’argentino sarebbe nel mirino dell’Inter: “La Gazzetta dello Sport”, attraverso il suo sito internet, fa sapere il piano dei nerazzurri con l’Udinese.

OCCHIO A UDINE – Juan Musso è un giocatore che, da qualche settimana, risulta essere nel mirino dell’Inter. Con Tommaso Berni e Daniele Padelli in scadenza di contratto la società vuole trovare un vice per Samir Handanovic di sicuro affidamento, in vista poi di un avvicendamento fra i pali. Secondo il sito del quotidiano “La Gazzetta dello Sport” potrebbe arrivare l’argentino dell’Udinese, ex compagno di Lautaro Martinez ai tempi del Racing. Piace molto ad Antonio Conte, così come alla dirigenza, e ci sarebbe l’intenzione di non farsi trovare impreparati in caso di nuove assenze del titolare. Su Musso c’è anche il Milan, in caso di partenza di Gianluigi Donnarumma a fine stagione. Il suo valore, prima dello stop per il Coronavirus, era di trenta milioni di euro: possibile l’inserimento di Ionut Andrei Radu nella trattativa con l’Udinese. Quest’ultimo, in prestito al Parma, tornerà a fine stagione all’Inter ma potrebbe rientrare nella trattativa per Musso e andare a giocare.

Fonte: Gazzetta.it – Carlo Angioni