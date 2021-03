Musso: «Futuro? Fa piacere che interesso ad altri club, testa all’Udinese»

Musso, portiere dell’Udinese, intervistato da “UdineseTV” ha parlato del suo futuro tenendo in considerazione anche l’interesse di Inter e soprattutto Roma, che avrebbe individuato in lui il sostituto di Pau Lopez.

FUTURO – Musso in un’intervista ha parlato anche del suo futuro facendo riferimento ai club interessati: «Mi fa piacere sapere che posso interessare ad altre squadre, perché significa che sto interpretando bene il mio lavoro. Per me un giocatore deve pensare solo alla sua squadra, so che sto facendo qualcosa di buono, ma vivo giorno dopo giorno. Io non mi accontento di fare una, due o 10 partite bene ma voglio sempre migliorarmi e mi fa piacere che anche la squadra abbia questa mentalità».