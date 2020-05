Musso e Gollini? L’Inter ora valuta Radu come vice Handanovic – GdS

Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, l’Inter ormai da tempo segue Pirluigi Gollini e in particolare Juan Musso dell’Udinese, ma la crisi sanitaria (ed economica) porterà inevitabilmente a stravolgere i piani delle società. La dirigenza nerazzurra difatti valuta l’opzione “casalinga”.

IONUT RADU – Ionut Radu è la soluzione “casalinga” per il ruolo di vice Handanovic in vista delle prossime stagioni. Secondo la rosea difatti il romeno sarebbe il favorito rispetto gli obiettivi Musso e Gollini per il ruolo di “dodicesimo”. Una soluzione interna che permetterebbe all’Inter di risparmiare, considerando inoltre che è prodotto del vivaio. Una grande chance per il giovane portiere, nelle ultime stagioni in prestito tra Genoa e Parma (ultima esperienza).

Fonte: Gazzetta dello Sport.