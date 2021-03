Musso e De Paul, Udinese fa il prezzo per i due obiettivi dell’Inter

Condividi questo articolo

Juan Musso Udinese

L’Udinese avrebbe fissato il prezzo per Juan Musso e Rodrigo De Paul, obiettivi di mercato dell’Inter, da tempo sulle loro tracce

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da “SportMediaset”, l’Inter dovrebbe versare versare intorno ai 30-40 milioni di euro per giocatore per assicurarsi i cartellini di Juan Musso e Rodrigo De Paul. Queste sarebbero le cifre che richiederebbe l’Udinese per cedere il portiere e l’attaccante.

Fonte: SportMediaset.it