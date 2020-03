Musso: “Inter mi motiva! Mi piacerebbe giocare con Lautaro Martinez”

Musso parla apertamente dell’interesse dell’Inter ai microfoni di Olé. Il portiere dell’Udinese apre al passaggio ai nerazzurri e si direbbe felice di giocare nuovamente con Lautaro Martinez. Di seguito le sue dichiarazioni

RUMORS CHE FANNO PIACERE

Juan Musso lusingato del recente interesse dei nerazzurri: «In realtà, è bello sentire i rumors sull’Inter. Sapere che una squadra così potrebbe essere interessata a me. Ciò che si dice sull’Inter mi motiva molto e mi spinge a fare del mio meglio nel luogo in cui mi trovo. Sono molto felice all’Udinese. Da qui sono stato convocato in Nazionale e le grandi squadre mi osservano. Devo il cento per cento a questo club. Ogni giorno cerco una versione migliore di me stesso in tutto ciò che posso – dice Musso -. L’Inter ha fatto passi ufficiali? Le cose si vedranno al momento del mercato, lì diventano concrete. Ma è normale che ci siano conversazioni, chiedano prezzi. Succede spesso… So di aver fatto due buone stagioni e questo può essere accaduto… Non lo escludo. Ma penso anche che tutto sarà fatto finché servirà a me e al club dove sono. Non divento troppo ansioso e non tolgo l’importanza che ha».

ANCORA CON LAUTARO?

Juan Musso parla con toni entusiastici anche di Lautaro Martinez: «Tengo i piedi per terra, cercando di fare del mio meglio in Udinese, un club che ci tratta molto bene e ha il potenziale per essere più alto di dove si trova. Puoi immaginare di essere di nuovo un compagno di Lautaro Martinez? Ovviamente mi piacerebbe giocare di nuovo con Lautaro, come con altri giocatori che avevo già come compagni di squadra. È un giocatore che oggi è tra i migliori nella sua posizione. Lo conosco, è un grande giocatore. So che è una possibilità. E può essere, come no. Si dice anche che abbia la possibilità di andare a Barcellona. Dipenderà da molte situazioni che vanno oltre noi due. Quindi devi prendere tutto questo con le pinze».