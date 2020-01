Muro Chelsea su Marcos Alonso, Abramovic si vendica di Conte – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che la trattativa col Chelsea per Marcos Alonso per l’Inter è complicata per la posizione di Conte col club inglese.

SITUAZIONE NON SEMPLICE – L’Inter vuole/ voleva Marcos Alonso che al Chelsea è diventato la terza scelta sulla fascia sinistra e che anche ieri non è stato convocato. Ormai ci ha fatto l’abitudine visto che in Premier ha giocato solo una delle ultime 11 gare, quella vinta sul campo del Tottenham il 22 dicembre, e in 9 occasioni non è andato neppure in panchina. Di fatto è ai margini del progetto, eppure per l’Inter il suo prezzo è 40 milioni. Non un euro meno. Anche perché nell’autunno 2018 la Granovskaia lo ha blindato fino al 2023. Dall’avvento in panchina di Lampard, però, lo spagnolo ha perso posizioni e, più che un’alternativa a Emerson, è diventato quasi un indesiderato.

PROBLEMA CONTE – L’Inter, su input di Conte, si è fatta avanti e ha proposto un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Il club nerazzurro sarebbe stato disposto a lavorare sulla formula, forse ad anticipare (in caso di cessione di Gabigol) un investimento che su quella fascia era previsto tra 6 mesi e non adesso, ma dai primi colloqui ha intuito che la chiusura del Chelsea alla trattativa è pressoché netta. Non c’è la volontà di scendere sotto quota 40 milioni, con ogni probabilità per non fare un favore a Conte che a maggio ha vinto, in primo grado, la causa dopo il licenziamento dell’estate 2018 subito dalla dirigenza dei blues, ma che ad agosto ha visto Abramovic ricorrere al Tribunale Centrale del Lavoro di Londra per non pagare gli 11 milioni stabiliti al termine del primo round legale. I fatti fanno credere che quegli 11 milioni siano stati “caricati” sul costo del cartellino di Alonso. Una bella vendetta…