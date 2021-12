Muriel, il nome del colombiano potrebbe tornare in voga per l’Inter?

L’Atalanta, dopo la Fiorentina, è la seconda squadra che piazza il primo colpo di mercato importante. La sessione invernale di solito è per riparare o mettere pezze qua e là ma la Dea, prendendo Boga, punta forte in alto. Con il suo arrivo però forse Muriel sarebbe chiuso, si potrebbe riavvicinare all’Inter?

ABBONDANZA – L’acquisto dell’Atalanta per 22 milio di euro più bonus di Boga dal Sassuolo è il secondo colpo del mercato invernale dopo Ikone alla Fiorentina. L’arrivo dell’esterno però potrebbe azionare un effetto domino non indifferente. L’abbondanza infatti nel reparto offensivo della Dea c’è ed è evidente. Pasalic, Ilicic, Malinovsky, Zapata, Muriel, Miranchuk, Boga, Pessina, Piccoli. Senza dimenticare che, Koopemeiners, nasce trequartista. Boga potrebbe giocare nel 3-4-2-1 di Gasperini? Probabile che il Gasp si adatti anche a un 3-4-3, suo modulo prediletto sin dai tempi del Genoa. Ma ciò che resta è che qualcuno, là davanti, è di troppo. Muriel, in questa stagione, non sta trovando il consueto spazio e i suoi lampi sono sempre più sfuocati. Il colombiano potrebbe dunque cambiare aria a gennaio? Non è una novità che Gasperini rinunci ai suoi giocatori migliori nella fase calda della stagione (ultimo caso Papu Gomez lo scorso anno). Se Muriel cambiasse aria, l’Inter potrebbe essere una chance? Nelle scorse settimane si era parlato di un probabile derby di mercato tra nerazzurri e Milan, ma l’Inter, come spesso va ricordato, deve prima fare un po’ di cassa per poi investire.