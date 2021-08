Muniz, Europa raggiunta ma non l’Inter: affare concluso con il Fulham

Rodrigo Muniz per un breve periodo è stato accostato all’Inter (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, il giovane attaccante brasiliano si è definitivamente unito al Fulham. Di seguito i dettagli della trattativa

AFFARE CONCLUSO – Rodrigo Muniz per un periodo è stato nel mirino dell’Inter. Il giovane attaccante brasiliano alla fine ha deciso di lasciare il Flamengo per legarsi al Fulham: “Documenti firmati tra il Fulham e il Flamengo per Rodrigo Muniz, affare concluso. Muniz si unirà al club brasiliano per 8 milioni di euro più il 25% della futura rivendita a favore del Flamengo”, così Fabrizio Romano.