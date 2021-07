Mulattieri vola in prestito a Crotone. Entro domani visite e firma

L’Inter saluta momentaneamente il giovanissimo Samuele Mulattieri. L’attaccante classe 2000 nerazzurro vola a fare esperienza in Serie B al Crotone per poi tornare all’Inter e cercare di imporsi con i nerazzurri.

PRESTITO SECCO – Mulattieri lascia l’Inter anche se temporaneamente. L’attaccante infatti va in Serie B con la neo retrocessa Crotone per aiutare gli squali a risalire subito nella massima serie in prestito secco. Il giocatore è atteso entro stasera nella città calabrese dove poi entro domani sosterrà, come riportato da Alfredo Pedullà, visite mediche di routine e firma sul nuovo contratto. Un’esperienza sicuramente formativa per Mulattieri che a Milano, in questo momento, sembrava chiuso vista anche l’esplosione di Martin Satriano in queste amichevoli. Il Crotone ambisce a tornare subito in Serie A e vuole fare affidamento anche su di lui che in queste prime amichevoli con l’Inter si è messo in mostra (vedi articolo).

#Mulattieri stasera a #Crotone: prestito secco, entro domani visite e firma — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 26, 2021