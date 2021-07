Mulattieri, l’Inter lo cede in prestito al Crotone: troverà spazio e fiducia – CdS

Mulattieri dice sì al Crotone, il giovane attaccante si trasferirà in prestito secco. Decisivo per la sua crescita.

IN PRESTITO – Samuele Mulattieri dice sì al Crotone, nuova sistemazione per l’attaccante ventenne dopo l’esperienza al Volendam. L’Inter lo cede in prestito secco e, con molta probabilità, giocherà titolare sostituendo di fatto Junior Messias, ormai prossimo al Torino. Altra esperienza importante per l’attaccante, che in Serie B troverà spazio e fiducia, fondamentali per la sua crescita.

Fonte: Corriere dello Sport – Massimiliano Franco

