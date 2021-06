Mulattieri, Feyenoord pensa all’attaccante dell’Inter ma non è solo

Il Feyenoord sarebbe sulle tracce di Samuele Mulattieri, attaccante di proprietà dell’Inter che ha giocato in prestito al Volendam.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da Voetbal4u.com, Samuele Mulattieri sarebbe seguito dal Feyenoord. Dopo aver giocato nel Volendam nella scorsa stagione, per l’attaccante italiano, in scadenza di contratto con l’Inter nel 2023, potrebbe profilarsi un’altra esperienza in Olanda. Questa volta però non nella Keuken Kampioen Divisie, dove ha segnato 18 gol in 30 partite, ma ad un livello superiore. Infatti sarebbe probabile che questa sia l’intenzione del club nerazzurro, nonostante il Volendam voglia averlo tra le proprie fila anche durante la prossima stagione. Sul 20enne ci sarebbero anche diversi club di Serie A.

Fonte: Voetbal4u.com