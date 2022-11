Mulattieri, Atalanta interessata: le cifre di una possibile trattativa con l’Inter

Samuele Mulattieri, attaccante dell’Inter in prestito al Frosinone, si sta rendendo protagonista con la maglia dei ciociari. Le sue buone prestazioni hanno attirato l’Atalanta, che potrebbe bussare alla porta dell’Inter molto presto

TESORETTO – Secondo quanto riportato da Seriebnews, l’Inter potrebbe presto ricevere un’offerta per Samuele Mulattieri. Il classe 2002 è attualmente in prestito al Frosinone. Al momento, l’attaccante di proprietà dell’Inter è a quota 4 gol e un assist in 14 presenze. Questi numeri hanno attirato l’Atalanta di Gianpiero Gasperini, che continua a programmare il proprio futuro, cercando giovani di qualità.

CIFRE – L’Inter potrebbe chiedere tra i 12 e i 14 milioni per Mulattieri. L’Atalanta proverà ad abbassare il prezzo, sfruttando il buon rapporto che intercorre tra le due società. Gli orobici, però, devono fare in fretta. Su Mulattieri, infatti, ci sono anche alcune squadre dall’Olanda, rimaste stregate dal talento del giovane attaccante, che proprio lo scorso anno era in forza al Volendam, club di Eredivisie.