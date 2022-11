Mulattieri, Anche il Palermo si fionda su di lui per sostituire Brunori

Samuele Mulattieri sarà un elemento molto ambito nel prossimo calciomercato. Oltre all’interesse dell’Atalanta riportato qualche settimana fa (qui i dettagli) adesso anche i rosanero sono interessati a lui

EREDE – Secondo quanto riportato da Seriebnews, Samuele Mulattieri sarebbe entrato nei radar del Palermo, attualmente militante in Serie B. I rosanero stanno cercando un possibile erede di Matteo Brunori, attaccante classe ’94 che quest’anno è a quota 9 gol totali, tra campionato e coppa italia. Dato il buon rendimento di Brunori, questo potrebbe effettuare il salto in una squadra di Serie A a fine stagione. Ecco perché il Palermo si vuole cautelare e ha puntato sull’attaccante dell‘Inter al momento in prestito al Frosinone. Il club nerazzurro potrebbe decidere di aprire a un nuovo prestito a fine stagione.

Fonte: Seriebnews