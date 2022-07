Mulattieri, addio all’Inter definito: l’attaccante firma per un club di Serie B

Mulattieri lascia l’Inter. Il giocatore ha appena firmato il suo nuovo contratto, per lui altra esperienza in Serie B dopo quella dello scorso anno al Crotone

IN CADETTERIA − Samuele Mulattieri va al Frosinone. L’attaccante lascia nuovamente l’Inter dopo il prestito dell’ultima stagione con la maglia del Crotone. Avventura sfortunata per lui terminata con la retrocessione del club calabrese in Lega Pro. Per l’ufficialità del classe 2000 manca veramente poco. Il suo trasferimento sarà comunque in prestito.