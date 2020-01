Mourinho spinge Eriksen all’Inter. Ma manca l’intesa con il Tottenham – SM

Christian Eriksen è il nome caldissimo per il centrocampo dell’Inter. Come riportato dal notiziario di “Sportmediaset”, il centrocampista danese ha accettato l’offerta nerazzurra, che ora deve accordarsi con il Tottenham. E Mourinho spinge il giocatore a Milano

ACCORDO – La parola d’ordine dell’Inter in campionato è provarci fino in fondo. E per farlo, la società nerazzurra deve regalare ad Antonio Conte dei rinforzi di spessore per provare a lottare con la Juventus fino alla fine. Tutte le strade portano a Christian Eriksen, sempre più vicino a trasfersi a Milano. Il centrocampista, in scadenza di contratto a giugno, ha accettato l’offerta del club nerazzurro: quadriennale a 7,5 milioni di euro a stagione.

MOURINHO – Per completare il super affare, però, l’Inter deve trovare l’accordo con il Tottenham. Per liberarsi del centrocampista già a gennaio, gli Spurs chiedono 20 milioni di euro. L’offerta dei nerazzurri è ben più bassa: 10 milioni. Decisivo potrebbe essere l’incontro tra l’agente di Eriksen e il club londinese. E attenzione al ruolo di José Mourinho: il tecnico portoghese sta spingendo per mandare il danese a Milano, avendo già Fernandes come sostituto per il suo centrocampo. Il benestare dello Special One potrebbe in questo senso essere decisivo per convincere il Tottenham ad accettare l’offerta nerazzurra.