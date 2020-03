Mourinho, per il centrocampo Tottenham occhi su un...

Mourinho, per il centrocampo Tottenham occhi su un ex Inter

Nonostante l’emergenza Coronavirus non si ferma il calciomercato, soprattutto in Inghilterra dove si parla dell’interessamento di Mourinho per l’ex nerazzurro Kondogbia

INTERESSE – Secondo quanto riportato da “Sky Sports UK” il capo scout del Tottenham Steve Hitchen è un ammiratore di lunga data di Geoffrey Kondogbia. Gli Spurs guidati da José Mourinho seguono quindi con interesse l’ex centrocampista nerazzurro ora al Valencia.