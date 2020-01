Mourinho: “Mercato? Solo occasioni giuste”. Riflessi su Eriksen-Inter?

Mourinho ha parlato del mercato del Tottenham in conferenza stampa, sottolineando la difficoltà nel portare a termine operazioni importanti. Il tecnico si è detto possibilista sull’arrivo di nuovi calciatori, altrimenti si interverrà in estate. Occhio alle possibili conseguenza sulla trattativa Eriksen-Inter

STRATEGIA SUL MERCATO – José Mourinho è stato chiaro sul mercato del Tottenham: «Se la società troverà una soluzione che può aiutarci nel periodo difficile che ci attende, sarà la benvenuta. Se, invece, non troveremo l’occasione giusta, aspetteremo la prossima estate. Decideremo cosa fare per rinforzare la squadra». Il tecnico portoghese non forza, dunque, la mano sul mercato in entrata. Occhio ai riflessi diretti sull’Inter, dato che l’eventuale arrivo di una punta potrebbe sbloccare il trasferimento di Christian Eriksen in nerazzurro.