Mourinho, indizio su Skriniar? “Nostro mercato aperto, proviamo a…”

José Mourinho Tottenham

José Mourinho conferma il tentativo del Tottenham di arrivare a Milan Skriniar (vedi articolo). Secondo quanto riporta AS, il tecnico avrebbe infatti rivelato come il mercato non sia ancora da definirsi chiuso per i londinesi

MERCATO APERTO – Mentre il Tottenham continua a lavorare per cercare di strappare Milan Skriniar all’Inter, il tecnico dei londinesi José Mourinho lancia più di un indizio. Queste le parole dell’allenatore lusitano: «Il mercato è ancora aperto per noi. Abbiamo una buona squadra, ma di certo possiamo avere una squadra ancora migliore. Il club sta provando a mettere insieme la squadra ben bilanciata che tutti vogliamo. Resta da capire se sia possibile farlo». Insomma, proprio dall’allenatore che nel 2010 guidò i nerazzurri a vincere il Triplete è arrivata la conferma che gli Spurs stanno provando a trovare quegli elementi che possano migliorare la rosa. E il difensore slovacco potrebbe proprio essere uno di questi.