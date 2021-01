Mourinho guarda ancora l’Inter: dopo Skriniar ne vuole un altro al Tottenham

José Mourinho Tottenham

Mourinho in estate aveva provato a prendere Skriniar, senza esito. Il manager del Tottenham sembra essere tornato alla carica con l’Inter, puntando in maniera diretta un giocatore della sua vecchia squadra. Possibilità di affare a gennaio?

LA RICHIESTA – Il Tottenham giocherà oggi alle ore 13.30 contro il Leeds United in Premier League, poi potrà iniziare a pensare al mercato. Difficile che José Mourinho faccia grandi acquisti a gennaio (raramente succede), ma qualche richiesta ce l’ha pure lui. In caso di cessioni multiple non è escluso che i londinesi integrino la rosa, e fra i profili valutati ce n’è anche uno dell’Inter. Mourinho, secondo Eurosport, ammira molto Ivan Perisic e il croato potrebbe rappresentare un’opzione per la seconda parte di stagione.

Fonte: Eurosport – Dean Jones