Mosquera o Leoni, la strategia dell’Inter! Ecco chi farà posto – CdS

L’Inter ha due nomi per la difesa, Mosquera e Leoni. Ma per far arrivare uno dei due servirà almeno un’uscita. E da questo punto di vista, ci sono due candidati.

DUE NOMI – In difesa, l’Inter ha due nomi che piacciono Cristhian Mosquera e Giovanni Leoni. Il ragazzo del Valencia è in scadenza la prossima stagione, scrive il Corriere dello Sport, e questo può essere un fattore per convincere la società spagnola. I nerazzurri non vogliono superare i 20 milioni di euro, ma la strategia è in primis quella di ottenere il sì del giocatore. Ma Mosquera sarebbe una sorta di alternativa a Leoni. Il vero grande obiettivo della difesa nerazzurra è proprio il classe 2006 romano. Ma il Parma, ad oggi, è stato categorico: almeno per quest’anno il ragazzo non si vende. Ovviamente la situazione potrebbe mutare nel caso in cui arrivasse un’offerta irrinunciabile. Di sicuro servirà una proposta da 30 milioni di euro a salire.

Mosquera o Leoni, ma l’Inter prima deve fare posto

IN USCITA – Ma per arrivare al difensore, l’Inter dovrà necessariamente fare posto. Sono due gli elementi che potrebbero lasciare Milano. Yann Aurel Bisseck o Francesco Acerbi. Il tedesco, oggi ai box, è corteggiato dai club esteri. Ma servono offerte allettanti per lasciarlo andare. Quanto ad Acerbi (ha giocato nella notte con il River Plate), conta ovviamente l’età anagrafica. A 37 anni compiuti deve dare un certo tipo di garanzie, altrimenti verrà presa in considerazione la possibilità di esercitare la clausola di uscita anticipata dal contratto in scadenza nel 2026.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno