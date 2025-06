Mosquera-Inter, il Valencia non si arrende: dialoghi per il rinnovo!

Cristhian Mosquera è uno dei difensori sul taccuino dell’Inter per un eventuale investimento nella finestra estiva di mercato. Lo spagnolo, in questo momento, continua a discutere con il Valencia per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026.

L’INTERESSE – Cristhian Mosquera tra Inter, Lipsia, Valencia e non solo. Il calciatore iberico, reduce dalla stagione della consacrazione in maglia bianconera, è uno dei pezzi pregiati del mercato europeo in considerazione di un valore di mercato decisamente invitante per le sue potenziali pretendenti. Il classe 2006, il cui contratto scade nel 2026, potrebbe infatti essere acquistato per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, una somma sicuramente alla portata delle big europee. Tra quelle interessate al calciatore vi è anche l’Inter, che lo ha inserito in cima alla sua lista per la difesa accanto a Giovanni Leoni.

Mosquera, l’Inter registra il tentativo di rinnovo del Valencia!

I PIANI – L’Inter, e le altre pretendenti a Mosquera, devono fare i conti con la disponibilità del calciatore spagnolo a discutere con il Valencia per comprendere i margini per un rinnovo. A prescindere dalle possibilità di cessione futura, il prolungamento del contratto del classe 2006 consentirebbe alla compagine di Carlos Coberán di disporre di un maggior margine in sede di negoziati con le squadre interessate a Mosquera. Rendendo così, all’Inter e non solo, la vita decisamente più complicata rispetto alla soddisfazione del proprio obiettivo di mercato.

Fonte: Dani Puig – Marca