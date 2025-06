Mosquera per l’Inter? Occhio al precedente di Gasiorowski – TS

Dopo un anno l’Inter ritorna a bussare alla porta del Valencia per un suo difensore: un anno fa fu Gasiorowski, quest’anno è la volta di Mosquera. Da capire se avranno epilogo diverso. Le ultime da Tuttosport.

NEL MIRINO – Cristhian Mosquera è finito nel mirino dell’Inter. Il ventenne spagnolo di Alicante (vedi scheda giocatore) piace alla dirigenza nerazzurra, che vorrebbe rafforzare e rinfrescare il reparto arretrato della prossima stagione. Lo spagnolo classe 2004 di origini colombiane è un titolare inamovibile del Valencia, avendo giocato nell’ultima stagione 41 partite, tutte da titolare e senza mai uscire dal campo. Il suo contratto va in scadenza nel 2026 e dunque il Valencia potrebbe anche abbassare le sue pretese in sede di trattativa. Ma l’Inter dovrà stare attenta: già lo scorso anno il club nerazzurro bussò alla porta degli spagnoli per Gasiorowski ricevendo un grosso no. In quel caso, il Valencia prolungò il contratto del difensore, mettendo una clausola da 45 milioni di euro.

Mosquera nel mirino dell’Inter, lo scorso anno era Gasiorowski sempre del Valencia

NELLE RETROVIE – L’Inter dopo un anno quindi ribussa alla porta del Valencia. Gasiorowski, peraltro, durante l’ultimo anno ha perso anche il posto finendo nelle retrovie. Mosquera invece è cresciuto così tanto da non uscire mai dal campo. In passato è stato sondato anche da Milan, Juventus e Napoli. Ora ci prova l’Inter.

Fonte: Tuttosport – F.M.