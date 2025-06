Mosquera, l’Inter pronta all’assalto! Un fattore può aiutare – CdS

Cristhian Mosquera è uno dei due nomi sondati con maggior interessi dall’Inter, insieme a quello di Giovanni Leoni, per rinforzare la propria difesa. Un fattore può agevolare gli sforzi dei nerazzurri.

LA SITUAZIONE – Cristhian Mosquera rappresenta il prototipo del difensore apprezzato e desiderato dall’Inter di Oaktree. Esplosivo, dinamico, abile in fase difensiva, futuribile ma già pronto: queste sono alcune delle caratteristiche che rendono il difensore iberico un nome decisamente concreto in orbita nerazzurra. Tanto da indurre i meneghini a ragionare con attenzione sulla possibilità di affondare il colpo, in questa finestra estiva di calciomercato, al fine di farlo approdare alla corte di Cristian Chivu.

Mosquera e la strategia dell’Inter

IL PIANO – Consapevole dell’importanza di Mosquera per i propri equilibri in difesa, il Valencia sta trattando con l’entourage del calciatore iberico per provare a blindarlo. La scadenza del suo contratto – prevista nel 2026 – obbliga infatti gli spagnoli a tentare una soluzione in questa finestra estiva di mercato per provare a evitare di perderlo a parametro zero nella prossima stagione. In caso di fumata nera nei negoziati, ora in corso tra le parti, l’ipotesi di una cessione diventerebbe non solo più concreta ma anche necessaria. Con l’Inter che sarebbe pronta a entrare in gioco per strappare il sì definitivo.

Fonte: Giorgio Coluccia – Corriere dello Sport