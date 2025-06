Mosquera, Arsenal spinge e Inter ferma. Il Valencia ancora resiste

Cristhian Mosquera è uno dei nomi che l’Inter ha cercato per il suo futuro in difesa. L’Arsenal è comunque avanti nella trattativa, ma il Valencia resiste per Fabrizio Romano su X.

TRATTATIVE – Cristhian Mosquera è uno dei difensori più promettenti nel calcio internazionale. Il giocatore del Valencia ha il contratto in scadenza nel 2026 e il club spagnolo vorrebbe rinnovarlo. Gli agenti però hanno risposto negativamente alle due proposte di prolungamento e spingono per la cessione. L’Inter lo ha seguito, lo sta seguendo e cerca un difensore che sostituisca il possibile partente Francesco Acerbi. L’italiano ha un’opzione di un altro anno, però la società potrebbe esercitare una clausola di uscita per forzare l’addio.

Mosquera cercato dall’Arsenal! L’Inter non si inserisce

OFFERTA – L’Inter comunque non è il club più avanti per l’acquisto di Mosquera. In questo momento non è la priorità in quanto nelle scorse ore è stata chiusa l’operazione per Ange-Yoan Bonny dal Parma. L’Arsenal ha presentato un’offerta di 14 milioni di euro all’Arsenal per il difensore, ma il Valencia ha rifiutato. I Gunners sperano di concludere positivamente la trattativa grazie ad una cifra di poco superiore ai 20 milioni di euro. Per ora l’Inter rimane ferma e non si inserisce concretamente.