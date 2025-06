Mosquera-Arsenal, muro Valencia alla prima offerta! Pure l’Inter avvisata

L’Arsenal ha trovato l’accordo con Mosquera, seguito pure dall’Inter, ma non con il Valencia. La società spagnola ha rifiutato una prima offerta dei Gunners.

LA SITUAZIONE – L’inserimento dell’Arsenal su Mosquera allontana l’Inter dal difensore spagnolo. Infatti, i Gunners, racconta Marca, hanno già trovato un accordo con il giocatore, ma hanno ricevuto un primo no dallo stesso Valencia. La società spagnola ha rifiutato una prima offerta da circa 18-19 milioni di euro per il giocatore spagnolo classe 2004. Nonostante, il ragazzo vada in scadenza il prossimo anno, 30 giugno 2026, il Valencia fa resistenza e non abbassa le pretese. Avvisato infatti l’entourage del giocatore, il quale non ha ancora ricevuto una proposta di rinnovo. Nei prossimi giorni, potrebbe arrivare comunque un altro rilancio da parte del club londinese.

Il Valencia fa muro all’Arsenal per Mosquera e avvisa indirettamente anche l’Inter

AVVISO – Ovviamente il mancato accordo tra Valencia e Arsenal tiene ancora aperta la porta all’Inter, ma il muro degli spagnoli ha anche un altro significato: non ci sono sconti. Per strappare Cristhian Mosquera al Valencia ci vorrà un’offerta importante. L’Inter ha il giocatore sul taccuino. Insieme a lui c’è anche Giovanni Leoni. Il difensore del 2006 del Parma ha una valutazione di oltre 30 milioni di euro.