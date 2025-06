Mosquera, l’agente Barila: «Offerte? Lui contento, risentiremo il Valencia»

A proposito di Mosquera nelle scorse ore ha parlato il suo agente Barila. Il difensore spagnolo, oggi in Slovacchia con la Nazionale spagnola Under 21, piace molto all’Inter ma anche ad altre squadre europee.

LE PAROLE DELL’AGENTE – Cristhian Mosquera è un obiettivo dell’Inter per la prossima stagione. Il club nerazzurro ha individuato nel difensore spagnolo la pedina giusta non solo per ringiovanire una retroguardia molto avanti con gli anni, ma anche per rafforzarla in tutti i sensi. Il nazionale under 21 spagnolo nell’ultima stagione col Valencia ha giocato 41 partite, tutte da titolare e senza mai uscire dal campo. Insomma, anche dal punto di vista atletico è una garanzia. Nelle scorse, il suo agente Sergio Barila, peraltro lo stesso di Josep Martinez e Alex Perez, rispettivamente secondo portiere dell’Inter e difensore della Primavera nerazzurra, ha incontrato la società spagnola. Queste le sue parole raccolte e riportate da Tuttosport: «Ci risentiremo tra qualche giorno col Valencia. Le offerte? Mosquera è molto contento, aspetteremo, al momento è concentrato sulla sua Nazionale». Proprio oggi inizia l’Europeo Under 21, con la Spagna di Mosquera che giocherà contro i padroni di casa della Slovacchia alle 18. Il giocatore del Valencia è tra i convocati e dovrebbe anche giocare dal primo minuto al centro della difesa.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna