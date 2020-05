Moses vuole restare all’Inter, ma il suo riscatto Ã¨ in bilico – CdS

Moses vuole restare all’Inter, ma il suo riscatto è in bilico – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che il riscatto di Moses da parte dell’Inter è tutto da decidere. L’ideale sarebbe un nuovo prestito.

FUTURO DA STABILIRE – Moses è molto legato a Conte (ma non credete a tutto, parla meno di quello che sembra), il tecnico che più lo ha valorizzato in carriera. Il prestito con diritto di riscatto che ha spezzato in due la stagione del nigeriano – arrivato dal Fenerbache, dove non si è ambientato particolarmente – non lascia certezze sul futuro. Ballano 12 milioni di euro che l’Inter dovrebbe girare al Chelsea. L’alternativa sarebbe un altro anno in “comodato d’uso”, ma vanno convinti i londinesi. Tra Moses e Biraghi, i due esterni in prestito, ne resterà soltanto uno.