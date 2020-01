Moses, scambio di documenti in corso! Ufficialità Inter a breve: le ultime

Condividi questo articolo

Moses è a Milano ormai da martedì e si attende solo l’ufficialità dell’Inter, slittata per problemi burocratici (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, c’è uno scambio di documenti in corso in queste ore. Ufficialità in giornata

SCAMBIO DOCUMENTI – Victor Moses si avvicina a diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter: “Scambio di documenti in corso per il trasferimento di Victor Moses, giocatore di proprietà del Chelsea ma attualmente in prestito al Fenerbache, all’Inter. Gli avvocati del giocatore Bozza e Capello sono al lavoro in queste ore. In giornata è attesa l’ufficialità del trasferimento”.

Fonte: gianlucadimarzio.com