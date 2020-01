Moses, primo contatto per il post-Spinazzola. Roma su un ex Inter – Sky

Moses si avvicina all’Inter dopo che è saltato Spinazzola, tornato alla Roma. Gianluca Di Marzio, come sempre avvenuto in queste due settimane, ha aperto “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport con delle novità fresche di serata. C’è pure un ex di turno.

IL DOPO YOUNG – L’Inter ha completato il suo primo acquisto, ma per Gianluca Di Marzio c’è altro: «I riflessi dello scambio ormai saltato definitivamente tra Inter e Roma, Leonardo Spinazzola e Matteo Politano. Ovviamente Inter e Roma cercheranno di prendere due giocatori. La Roma è tornata su Xherdan Shaqiri del Liverpool ci sono dei contatti in corso per cercare di capire se il Liverpool apre al prestito con diritto di riscatto. Questa è la formula che la Roma vorrebbe utilizzare per riportarlo in Italia. L’Inter invece oggi ha avuto il primo contatto ufficiale con il Chelsea per Victor Moses, e ha ottneuto l’apertura dal Chelsea per il prestito con diritto di riscatto. Cosa manca perché Moses diventi nerazzurro e torni a lavorare con Antonio Conte? Che il Fenerbahçe dia il via a lasciare per fine prestito. Moses in questo momento è in Turchia, non sta giocando tanto e guadagna molto. Non credo che i turchi possano fare grande resistenza. Qualora lasciasse partire il giocatore l’Inter sarebbe pronta a prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto».