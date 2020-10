Moses-Inter, ecco perché si è riaperta l’idea. Attesa Nainggolan

Victor Moses Inter

Moses all’Inter è tornato d’attualità oggi, dopo il prestito da gennaio ad agosto. Il nigeriano è un esubero al Chelsea e i nerazzurri stanno valutando se riportarlo a Milano. Gianluca Di Marzio, dopo l’aggiornamento di poco fa (vedi articolo), nel corso di “Sky Calcio Club” ha spiegato il perché e parlato brevemente di Nainggolan.

UN ALTRO ACQUISTO? – Per l’Inter domani sarà un ultimo giorno di mercato movimentato come non capitava da tempo. Oltre a Matteo Darmian c’è un altro acquisto, secondo Gianluca Di Marzio: «Victor Moses domani dovrebbe tornare all’Inter dal Chelsea. Voluto da Antonio Conte, l’Inter sta decidendo se nella notte accontentare il suo allenatore e andare avanti con quest’operazione. Radja Nainggolan domani dovrebbe andare al Cagliari, si sta cercando sempre l’intesa fra i due club».