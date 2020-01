Moses, Chelsea gradisce opzione Inter: il motivo – Sky

Non solo Young (QUI le sue prime dichiarazioni). L’Inter dopo aver ufficializzato l’arrivo dell’ormai ex capitano del Manchester United continua a trattare l’esterno destro classe 1990 del Chelsea e in prestito al Fenerbahçe: Victor Moses

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Luca Marchetti a “Sky Sport 24”: «Moses è un obiettivo dell’Inter. Conte lo ha rivitalizzato nei due anni a Londra in cui ha giocato ben 78 partite. Ora è in Turchia, ma complice anche qualche infortunio, non ha giocato molto. C’è già l’ assenso di massima del Chelsea al suo arrivo in prestito all’Inter. Le cura Conte potrebbe far alzare suo valore e questo i blues lo sanno. Gioca solo a destra, ma è più offensivo di Spinazzola. Con il suo arrivo potrebbe partire Lazaro».