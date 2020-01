Moses all’Inter, ci siamo. Ok del giocatore, accordo sulla formula – Sky

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato di “Sky Sport”, è fatta per l’arrivo di Victor Moses all’Inter. Il giocatore è pronto a lasciare il Fenerbahce e approdare in nerazzurro in prestito con diritto di riscatto.

ACCORDO TROVATO – Come confermato anche da Frank Lampard (vedi articolo), è vicino l’arrivo di Victor Moses all’Inter. L’esterno del Chelsea, in prestito al Fenerbahce, ha infatti dato l’ok al trasferimento ed è pronto a lasciare la Turchia. A riportarlo è Fabrizio Romano di “Sky Sport”, che svela inoltre come la società nerazzurra sia stata in grado di strappare ai blues un accordo in prestito con diritto di riscatto per il giocatore che Antonio Conte – che ha già allenato ai tempi di Londra – è pronto ad accogliere a Milano.