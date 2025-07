Moretto: «Richard Rios? L’Inter si era mossa prima della Roma»

Moretto racconta le ultime su Richard Rios, centrocampista colombiano in forza al Palmeiras. Profilo seguito sia dall’Inter che dalla Roma.

TUTTO FERMO – La situazione Calhanoglu blocca ovviamente qualsiasi tipo di operazione in entrata dell’Inter. Ieri, l’incontro tra il club nerazzurro e il Galatasaray, tramite il suo vicepresidente, che ha chiarito una volta per tutta la posizione dei due club (vedi articolo). Ecco perché le eventuali alternative al turco sono al momento tutte ferme e in stand-by: da Ederson dell’Atalanta fino ad arrivare al colombiano Richard Rios. A proposito di Rios, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ne ha parlato l’esperto di mercato Matteo Moretto. Ecco cos’ha raccontato: «La Roma ad oggi è vigile, è pronta a capire, a parlare con il Palmeiras. L’Inter, che aveva a chiesto informazioni molto prima su Richard Rios rispetto alla Roma, si è fermata perché ovviamente l’eventuale permanenza di Calhanoglu, che ad oggi è fermo e non esce dall’Inter, chiaramente blocca in entrata la possibile operazione Rios. Da capire se la Roma per cifre e tempistiche riuscirà ad accontentare il Palmeiras». Il colombiano dunque rimane una pista comunque aperta per l’Italia e la Serie A. Nell’ultimo mese si è messo in mostra al Mondiale per Club.