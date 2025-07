Moretto apre: «Pavard non è incedibile! Inter ha un’idea»

Benjamin Pavard non è certo della sua permanenza all’Inter nella prossima stagione. Matteo Moretto lo ribadisce sottolineando la posizione del Club nerazzurro.

L’APERTURA – Benjamin Pavard ha vissuto una seconda stagione all’Inter meno positiva rispetto alla precedente. Tra infortuni, casi mediatici evitabili e prestazioni non sempre all’altezza del suo valore, il calciatore francese non è riuscito a garantire quell’apporto determinante sperimentato nella sua prima annata in nerazzurro. Ciò, inevitabilmente, ha indotto la dirigenza del Club meneghino a riflettere con attenzione sul suo futuro, aprendo contestualmente all’ipotesi di un addio del francese che coincida con la ricezione di offerte adeguate per il suo cartellino. Ovviamente, soltanto in presenza di proposte di un certo spessore l’Inter potrà entrare nell’ottica di separarsene definitivamente in estate.

Pavard può lasciare l’Inter? Moretto chiarisce la situazione

POSIZIONE NERAZZURRA – Ad approfondire il dossier legato a Pavard è il giornalista Matteo Moretto. Di seguito le sue parole, riportate sul canale Youtube di Fabrizio Romano: «Qualora dovesse arrivare un’offerta interessante per lui, l’Inter potrebbe considerarla. Pavard non è incedibile per i nerazzurri, non rappresenta un calciatore per il quale l’Inter dirà di no ad ogni offerta. I meneghini potrebbero considerare una partenza del francese qualora dovesse arrivare l’offerta giusta per lui».