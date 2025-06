Moretto precisa: «Inter avanza per Bonny, decisione presa!»

Il giornalista Matteo Moretto si è pronunciato sull’interesse dell’Inter per Ange-Yoan Bonny, sottolineando come le parti si stiano avvicinando alla fumata bianca.

PROGRESSI CONCRETI – L’Inter si avvicina concretamente a Ange-Yoan Bonny, calciatore che ha vissuto in Emilia la stagione della sua consacrazione. I nerazzurri seguono da tempo, con estremo interesse, il classe 2002, ma con l’approdo di Cristian Chivu si è deciso di affondare il colpo in maniera decisa per portare il transalpino a Milano. A ribadire tale avvicinamento è Matteo Moretto, esperto in calciomercato, che si è così pronunciato sul punto sul canale Youtube condiviso con Fabrizio Romano: «Bonny è molto vicino all’Inter. Non stiamo parlando di una trattativa alle battute finali o di dialoghi avanzati tra i Club, ma sicuramente il francese ha detto sì ai nerazzurri. Ci saranno nuovi contatti per definire il possibile contratto tra le parti: la squadra di Chivu è infatti sempre più convinta di avanzare nella trattativa per il francese. Sono dunque attesi sviluppi nei prossimi giorni».

Bonny il prescelto dell’Inter e di Chivu: poi una speranza

LO SCENARIO – Oltre a Bonny, l’Inter potrebbe investire anche per un altro attaccante nella prossima finestra estiva di mercato. Il preferito dei nerazzurri è Rasmus Højlund, attaccante in uscita dal Manchester United, ma la distanza sulla formula rende più complicato l’affare. Di certo, ogni ragionamento in merito passa necessariamente per la cessione di Mehdi Taremi. In assenza di questo passaggio preliminare, è infatti difficile ipotizzare ulteriori cambiamenti nel reparto offensivo dei meneghini.