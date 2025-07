Moretto rivela: «Squadre inglesi interessate a Bisseck! Lui vuole restare»

Matteo Moretto ha rivelato alcuni dettagli relativi alla situazione di mercato di Yann Bisseck, con la Premier League che ha provato a fare sul serio per il tedesco. Da lui, però, un orientamento molto chiaro.

LA NOTIZIA – Matteo Moretto ha aggiornato sul mercato dell’Inter, con particolare riferimento al caso di Yann Bisseck. Di seguito le sue parole, pronunciate in un video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano: «Ci sono stati dei sondaggi, delle proposte interessanti dalla Premier League per Yann Bisseck. Ma il calciatore, salvo offerte fuori mercato, vuole restare all’Inter. Il suo obiettivo è quello di continuare in nerazzurro – a meno di clamorosi colpi di scena – per fare un anno alla grande e arrivare a giocarsi il Mondiale (con la Germania, ndr.) da protagonista».