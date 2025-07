Moretto conferma: «Calhanoglu atteso a Milano! All’Inter una certezza»

Matteo Moretto ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla situazione di mercato di Hakan Calhanoglu, calciatore che resterà all’Inter nella prossima stagione. Di seguito le sue parole.

LO SCENARIO – La liaison tra Hakan Calhanoglu e il Fenerbahce si è conclusa con un nulla di fatto: il turco resterà all’Inter. A confermarlo è stato l’agente del calciatore nerazzurro, Gordon Stipic, che alle frequenze di TRT Sport ha posto l’accento sulle intenzioni del suo assistito rispetto al futuro: «Non ci sono stati colloqui con i club menzionati nel trasferimento di Hakan. Non abbiamo avuto colloqui con il Fenerbahçe. Le accuse sono infondate. Posso dire che non abbiamo incontrato nemmeno il Galatasaray. Hakan sarà all’Inter il prossimo anno».

Moretto sul futuro di Calhanoglu: all’Inter per un motivo!

LA CERTEZZA – Matteo Moretto si è così espresso sul canale Youtube di Fabrizio Romano a proposito della scelta di Calhanoglu di restare all’Inter: «Calhanoglu è atteso in Italia nelle prossime ore per rimettersi a disposizione di Chivu. Negli ultimi giorni, il presidente del Fenerbahce si è fatto avanti in prima persona in modo diretto senza però inviare un’offerta all’Inter. Ciò perché nel mondo Fenerbahce la figura di Calha non genera totalità di consensi. Si preferirebbero altri profili per età e costi. Il Fenerbahce non ha mai avanzato una proposta ufficiale per questo motivo».