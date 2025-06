Moretto: «Bonny ai dettagli! Rilancio dell’Inter al Parma concordato»

Moretto non ha dubbi sull’affare Bonny-Inter. Secondo l’esperto di calciomercato, la trattativa per l’attaccante del Parma è ormai ai dettagli. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

AFFARE BONNY IN DIRITTURA D’ARRIVO – Come riportato anche qualche ora fa, l’operazione Yann-Ange Bonny-Inter è ormai ai dettagli. Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ne ha parlato pochi minuti fa sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Ecco cos’ha raccontato: «Siamo ai dettagli per Bonny all’Inter. Vi avevo raccontato come l’operazione fosse al 99,9%, non c’è percentuale superiore che possa spiegare il livello della trattativa tra Inter e Parma. In queste ore il Parma sta aspettando il rilancio nerazzurro, rilancio che forse è già arrivato o sta arrivando ora. È un rilancio già concordato: 25 milioni di euro. Bonny vuole andare all’Inter e nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore, mi aspetto che si possa chiudere definitivamente la trattativa». Insomma, ci siamo! Cristian Chivu si prepara a riabbracciare il suo centravanti, con cui ha lavorato per quattro mesi a Parma. In questo modo, l’Inter potrebbe chiudere il suo mercato per quanto riguarda l’attacco, visto che Francesco Pio Esposito rimarrà nell’organico nerazzurro. La permanenza potrebbe far cambiare anche la strategia della dirigenza nerazzurra, che non ha mai mollato Nico Paz (vedi articolo).