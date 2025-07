Moretto: «Asllani rifiuta l’estero! Solo una soluzione per l’Inter»

Kristjan Asllani è un giocatore in uscita all’Inter. I nerazzurri per ora non hanno ricevuto offerte concrete, Matteo Moretto su Youtube ha spiegato l’intera situazione.

GIOCATORE IN USCITA – Kristjan Asllani non rimarrà molto probabilmente all’Inter. Le strade tra l’albanese e il club nerazzurro si divideranno a breve, ma ancora non si è a conoscenza della destinazione finale. C’è un serio problema che riguarda le richieste del calciatore, che non seguono assolutamente le vie che il mercato propone in questo momento. Qualche giorno fa Inter-News.it ha fatto registrare l’interesse di Bologna e Fiorentina, però passi concreti non ce ne sono stati per il centrocampista. Matteo Moretto spiega l’accaduto delle ultime ore: «Asllani al momento preferisce restare in Serie A e sta rifiutando tutte le proposte che arrivano dall’estero. Ad oggi 11 luglio vi posso dire che Asllani sta rifiutando la possibilità di andare a giocare all’estero perché vorrebbe continuare la propria carriera in Serie A. Ad oggi però in Italia non ci sono club che si sono fatti avanti con l’Inter, l’unico club che ha chiesto informazioni arriva da fuori ed è il Betis. La trattativa però rimane in stand-by tra le due società proprio per la volontà del calciatore»